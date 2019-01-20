هل قصد مبابي فتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد؟

فتح الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، في تصريحات أدلى بها بعد الفوز الساحق الذي حققه فريقه على غانغون بتسعة أهداف مقابل لا شيء، في الدوري الفرنسي، ليغ1.

وأحرز مبابي 3 أهداف، هاتريك، في انتصار باريس سان جيرمان الساحق على غانغون أمس السبت في المرحلة الـ21 من الدوري، الذي يتصدره البي إس جي برصيد 53 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليل الوصيف، ولا تزال أمام سان جيرمان مباراتان مؤجلتان.

وقال مبابي، في تصريحات عقب المباراة، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد،: “أنا سعيد هنا في باريس سان جيرمان، ولكن في كرة القدم لا أحد يعلم ماذا سيحدث مستقبلًا”.

وتابع مبابي بقوله: “أشعر بسعادة بالغة لما تسير إليه الأمور هنا في باريس سان جيرمان، عقدي مستمر حتى 2021، وحاليًا ليست اللحظة المناسبة للتفكير في أمور أخرى”.

ويتصدر مبابي، 20 عامًا، قائمة هدافي ليغ1، برصيد 17 هدفًا، متفوقًا على زميله الأوروغوياني إدنسون كافاني 14 هدفًا، والبرازيلي نيمار دا سيلفا 13 هدفًا.

وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 185 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

وحللت صحيفة ليكيب تصريحات مبابي على غلافها الرئيسي”مبابي يفتح الباب لريال مدريد”.

وسبق أن قلل مبابي من فرص انتقاله إلى النادي الملكي الإسباني.

ويعتبر مبابي حاليًا العنصر الرئيسي في مشروع باريس سان جيرمان، حيث تفوق أهميته نيمار، خاصة بعدما حقق الفرنسي كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن نيمار يرغب في الخروج من باريس سان جيرمان بسبب تنامي أهمية مبابي.