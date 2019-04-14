سولشاير قبل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد: لاعبو ”البلوغرانا“ يتواصلون مع الحكام باستمرار

وجه أولي جونا سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، انتقادات للحكام، مشددًا على أن سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، كان يجب أن يطرد خلال المباراة التي خسرها اليونايتد بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

واستحق بوسكيتس البطاقة الحمراء، حسبما يرى سولشاير، بعد تدخل قوي على سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد.

ويأمل سولشاير أن يكون الحكام في مباراة الإياب في إسبانيا أقوى في التعامل مع ”حيل“ برشلونة، بحسب قوله.

وقال سولشاير في تصريحات نشرتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”لا أريد أن أحدث ضجة بأنني سيئ الحظ مع بعض القرارات، ولكن كان يجب أن يُطرد لاعب من برشلونة بعد حوالي 15 دقيقة من المباراة“.

وأضاف: ”لا ينبغي أن يلعب بوسكيتس في المباراة الثانية؛ لأنه ارتكب الكثير من الأخطاء“.

وتابع: “ لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، لكن من المهم أن يدرك المسؤولون أن برشلونة لا يلعب كرة قدم جيدة فقط، لاعبو البارسا يتواصلون مع الحكام باستمرار، ويتحدثون معهم، مما يجعل الحكم صديقهم، البارسا ذكي ومخضرم، ولديه كل الحيل“.

وأردف: ”هذا شيء يجب أن ينظر إليه لاعبونا؛ لأنهم سيلعبون في الكثير من هذه المباريات في السنوات المقبلة، برشلونة ذكي، إنهم من ذوي الخبرة، لديهم كل الحيل، وكلما طالت مدة لعبك لهذه المباراة، كلما تعلمت تلك الحيل وأنت تعلم ما هو مطلوب“.

وفاز برشلونة بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعب ”أولد ترافورد“، وسيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على البارسا، يوم الثلاثاء المقبل، لخوض لقاء الإياب على ملعب ”كامب نو“.