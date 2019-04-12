سولشاير: هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد للفوز بالمركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن فريقه يمكن أن يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال حصده 15 نقطة من مبارياته الست المتبقية.

ويخوض مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، معركة على المركز الثالث مع تشيلسي (66 نقطة) وتوتنهام هوتسبير (64 نقطة) وآرسنال (63 نقطة).

وسيضمن المركز الثالث تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يعني وفقًا لحسابات سولشاير الفوز على أي من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أو تشيلسي على الأقل عندما يزوران أولد ترافورد خلال جولتين على التوالي خلال الشهر الحالي.

وقال سولشاير للصحفيين قبل استضافة ويستهام يونايتد غدًا السبت: ”نحتاج حصد أقصى عدد ممكن من النقاط وأعتقد حصولنا على 15 نقطة سيضمن لنا المركز الثالث لأننا نأمل في الفوز على تشيلسي خلال المباريات المقبلة“.

”نريد احتلال المركز الثالث. المركز الرابع أيضًا هدفنا لكن نريد حصد 15 نقطة. تركيزنا منصب حاليًا على مواجهة ويستهام“.

وعقب الهزيمة مرة واحدة في أول 17 مباراة بقيادة سولشاير تلقى مانشستر يونايتد الخسارة في 4 بين آخر 5 مباريات في كافة المسابقات.

وبرر المدرب النرويجي ذلك لغياب الحسم أمام المرمى حيث أخفق مانشستر يونايتد في إرسال تسديدة واحدة بين إطار المرمى خلال خسارته 0/1 على أرضه أمام برشلونة في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف سولشاير ”قدّمنا أداءً رائعًا لكن مؤخرا لم نتمتع بالحسم والفعالية بالقدر الكافي أمام المرمى. كان ينبغي الفوز على آرسنال وولفرهامبتون بالدوري وفقًا للفرص التي سنحت لنا خلال المباراتين. نتدرب جيدًا وكمهاجم أدرك أهمية الثقة في النفس بالنسبة لأي مهاجم“.