بول بوغبا يثير الجدل مجددًا حول انتقاله إلى ريال مدريد

أثار النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل بشأن انتقاله ريال مدريد الإسباني، بعد مباراة ناديه مع برشلونة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم إصرار الصحفيين بسؤال بوغبا، عمّا إذا كان يرغب في لعب كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ردّ الدولي الفرنسي ”أنا أتحدث فقط عن المواجهة المقبلة، لا شيء آخر“.

وأكد بوغبا ”حلم لأي لاعب أن يلعب ضد فريق مثل برشلونة“، وهو الأمر الذي يثير الجدل حول انتقاله إلى ريال مدريد.

وأضاف بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“: ”عندما نلعب في دوري الأبطال، من الجيد أن نواجه خصومًا مثل برشلونة“.

وتابع ”خسرنا ذهابًا لكننا سنعمل على الفوز في لقاء العودة والتأهل لنصف النهائي“.

وأثار بوغبا الجدل قبل أيام، عندما قال إن أي لاعب يحلم باللعب لريال مدريد.

من جهته قال البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد إن التعاقد مع الفرنسي بوغبا سيكون ”خطوة رائعة“.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ عن كاسيميرو قوله: ”بوغبا ملائم لأي فريق في العالم؛ لأنه لاعب رائع، وسيكون مُرحبًا به في ريال مدريد.. ومع ذلك فهو ليس هنا، وعلينا احترام مانشستر يونايتد“.

وعن مواطنه نيمار قال كاسيميرو: ”نيمار؟ عليك أن تسأل الرئيس بيريز، هو لاعب رائع.. لكن يجب أن توجهوا السؤال للرئيس ونيمار نفسه، فهو لاعب لديه كفاءة عالية، وسيكون رائعًا في أي فريق، لكن يجب احترام باريس سان جيرمان“.