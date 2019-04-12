روبرتو فيرمينو أفضل لاعب بمباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتفوق فيرمينو على الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب أياكس، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام، والإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

وسجل فيرمينو هدفًا وصنع آخر، ليقود ليفربول للفوز 2/0 على بورتو البرتغالي، على ملعب أنفيلد.

يشار إلى أن روبرتو فيرمينو سجل 3 أهداف في 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، و12 هدفًا في الدوري الإنجليزي في 32 مباراة.

يشار إلى أن سون سجل هدف توتنهام الوحيد على مانشستر سيتي، في أول مباراة للسبيرز على ملعبه الجديد في دوري أبطال أوروبا، في حين أسهم جيرارد بيكيه في خروج برشلونة بشباك نظيفة، في فوز النادي الكتالوني 1/0 على مضيفه مانشستر يونايتد، وكان دي يونغ عنصرًا مهمًا في تعادل أياكس 1/1 مع يوفنتوس.

وتلعب مباريات الإياب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.