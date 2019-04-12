عناوين الصحف الرياضية العالمية.. 9 مباريات حاسمة لبرشلونة وفوز آرسنال وتشيلسي (صورة)

شكلت مباريات ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، وقضية العنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح، والعقوبة الكبيرة التي تلقاها دييغو كوستا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بالتألق الكبير للمدافع جيرارد بيكيه هذا الموسم، والإشادة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يأمل بقيادة يوفنتوس للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت ”ماركا“ عن فوز فالنسيا على فياريال خارج ملعبه 3/1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كما اهتمت بإيقاف المهاجم دييغو كوستا 8 مباريات، وغيابه لنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد بعد شتمه حكم مباراة فريقه أمام برشلونة.

الصحيفة تحدثت عن إمكانية لعب منتخب إسبانيا مباريات في كتالونيا من خلال حوار مع السياسي بابلو كاسادو.

سبورت

ركزت ”سبورت“ على المشوار الذي ينتظر برشلونة للتتويج بـ3 ألقاب وكتبت ”9 مباريات من أجل الثلاثية“ منها الفوز 4 مباريات في الليغا لحسم اللقب والفوز في نهائي الكأس أمام فالنسيا وتجاوز 4 لقاءات نحو نهائي دوري الأبطال.

كما اهتمت الصحيفة بغياب ميسي عن تدريبات برشلونة بسبب الإصابة التي تلقاها أمام مانشستر يونايتد، وتبخر إمكانية التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش وفوز فالنسيا على فياريال 3/1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تألق جيرارد بيكيه هذا الموسم رفقة برشلونة في جميع المسابقات وكتبت ”السير بيكيه“.

كما اهتمت بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وتحدثت عن فرصة فالنسيا في التأهل لنصف النهائي بعد فوزه خارج ملعبه أمام فياريال 3/1.

كما اهتمت الصحيفة بإيقاف دييغو كوستا عن أتلتيكو مدريد لنهاية الموسم بعد إيقافه 8 مباريات.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على ما اسمته بـ ”القنبلة“ بعد تأكد غياب هاري كين لغاية نهاية الموسم بسبب الإصابة عن فريقه توتنهام، والشكوك حول مشاركته أيضًا مع منتخب بلاده في نهائيات دوري الأمم الأوروبية في البرتغال.

الصحيفة اهتمت بنتائج الأندية الأوروبية في الدوري الأوروبي وكتبت ”أوناي إيمري رجُل في نصف النهائي“ بعد فوز آرسنال على نابولي 2/0، بينما عن مباراة تشيلسي الفائز على سلافيا براغ التشيكي 1/0 فاختارت ”عاصفة عنصرية ”.

ميرور

هاجمت ”ميرور“ جماهير تشيلسي بعد نهاية التحقيق الذي أجراه الفريق، وكشفه عن التوصل للمشجعين الذين هاجموا اللاعب بهتافات عنصرية.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز آرسنال على نابولي وتشيلسي على سلافيا براغ في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كما اهتمت بغياب هاري كين لنهاية الموسم، والذي يهدد أيضًا منتخب إنجلترا.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

وصفت الصحيفة خسارة نابولي أمام آرسنال في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بـ ”الليلة المظلمة“ مؤكدة أن الأمل مازال موجودًا.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تألقه في أمستردام وكتبت ”رونالدو.. لا يوجد أحد مثلك“.

توتو سبورت

بدورها اهتمت الصحيفة بتألق النجم البرتغالي رفقة يوفنتوس وكتبت ”معه يمكننا“ وأكدت أنه الأجنبي الوحيد القادر على حمل يوفنتوس للفوز بدوري الأبطال.

كما اهتمت بمصير الثنائي إيمري تشان الذي بإمكانه لعب لقاء الإياب، بينما هناك تفاؤل فقط ولازالت الشكوك حول مشاركة جورجيو كيلليني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت ”ليكيب“ صفحتها الأولى للحديث عن البطل البريطاني في الفورمولا وان لويس هاملتون.

كما تحدثت عن أزمة أولمبيك ليون الذي سيواجه نانت في الدوري الفرنسي لإيقاف نزيف النقاط.