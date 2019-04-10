عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”مسرح أحلام رقم 10“

شكلت لقاءات دوري أبطال أوروبا من خلال نتائج يوم الثلاثاء، ولقاءات اليوم الأربعاء المنتظرة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بتألق الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس وحظوظ مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة يوفنتوس في لقاء أياكس.

الصحف الإسبانية

آس

صحيفة ”AS“ اهتمت بتقديم فينسيوس جونيور لقميص المنتخب البرازيلي الجديد، وكتبت: ”فينسيوس سوبر ستار“.

سبورت

ركزت سبورت على مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وكتبت: ”انتظار عام على الليلة المشؤومة“، في إشارة إلى الهزيمة أمام روما، كما تحدثت عن قيادة ميسي للفريق وجلوس ديمبلي على دكة البدلاء خلال لقاء يعتمد على الاندفاع البدني.

الصحيفة تحدثت عن لقاءات الثلاثاء، وفوز ليفربول على بورتو 2-0 وهزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام 1-0.

كما اهتمت بلقاء أياكس ويوفنتوس، حيث كتبت أن دي يونغ ودي ليخت يرغبان في هزيمة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ماركا

اهتمت الصحيفة بدورها بقمة مانشستر يونايتد وبرشلونة في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد، وكتبت: ”مسرح أحلام رقم 10″، في إشارة إلى حلم ليو ميسي في الفوز بدوري الأبطال.

موندو ديبورتيفو

فيما جاء عنوان صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ بتركيزها على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، قائلة: ”برشلونة الأحلام“، مضيفة: أولد ترافورد سيشهد تحديًا للبلوغرانا من أجل تجاوز عقبة ربع النهائي والبحث عن اللقب السادس“.

وأشارت إلى ”ميسي الذي يمر بأفضل لحظاته والجاهز للقمة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على فوز ليفربول على بورتو 2-0 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتحقيقه خطوة جيدة للتأهل لنصف النهائي.

كما تحدثت عن منح سون تقدمًا مهمًا أمام مانشستر سيتي في لقاء دق ناقوس الخطر في توتنهام بعد إصابة هاري كين والحديث عن نهاية موسمه.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء أياكس ويوفنتوس، وكتبت: ”الحلم يسمى واندا“، في إشارة إلى ملعب النهائي في مدريد، مؤكدة أن يوفنتوس يبدأ في أمستردام أولى الخطوات الأربعة للوصول للنهائي.

كما ركزت الصحيفة على مشاركة رونالدو وغياب كيليني عن اللقاء.

توتو سبورت

كتبت الصحيفة عنوانًا للاعبي يوفنتوس: ”فكروا بنا“، وأكدت على تصريح أليغري، مدرب اليوفي: ”لن تأتي 0-0″، ما يعني اعتماده على الهجوم في وجود رونالدو.

كما تحدثت عن غياب كيليني وإمكانية مشاركة روغاني كبديل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت ليكيب بتألق الحارس الفرنسي هوغو لوريس رفقة توتنهام، حيث صد ضربة جزاء لسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي وكتبت: ”فوز هوغو“.

كما اهتمت بهزيمة رين أمام نيم في الدوري الفرنسي.