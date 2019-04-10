الأهلي ضد مصر المقاصة ودوري أبطال أوروبا.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الأهلي ضد مصر المقاصة ودوري أبطال أوروبا.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بينما تعود مباريات الدوري المحلي في مصر والمغرب وتونس.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الأربعاء، العاشر من أبريل/نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

دوري أبطال أوروبا:

مانشستر يونايتد الإنجليزي VS برشلونة الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

أياكس امستردام الهولندي VS يوفنتوس الإيطالي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري المصري:

الإسماعيلي VS الجونة، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

الأهلي VS مصر للمقاصة، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

الدوري التونسي:

النجم الساحلي VS الملعب القابسي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية التونسية.

مستقبل قابس VS الترجي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية التونسية.

الدوري المغربي:

شباب الريف الحسيمي VS الرجاء البيضاوي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

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