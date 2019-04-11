لاعبو الأندية الإنجليزية يسيطرون على التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

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مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا شهدت فوز ليفربول 2/0، وتوتنهام 1/0 على مانشستر سيتي، في حين تغلب برشلونة 1/0 على مانشستر يونايتد، في المقابل تعادل أياكس 1/1 مع يوفنتوس.