لاعبو الأندية الإنجليزية يسيطرون على التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

سيطر لاعبو الأندية الإنجليزية على التشكيلة المثالية لمباريات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي لعب يومي الثلاثاء والأربعاء.
ووفقًا للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اختير 7 لاعبين من ليفربول وتوتنهام ضمن التشكيلة المثالية لمباريات الذهاب.
وضمت التشكيلة المثالية كلًا من: هوغو لوريس- يان فيرتونخين- سون هيونغ مين (توتنهام)، وفيرجيل فان دايك- ألكسندر أرنولد- نابي كيتا- روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وجوردي ألبا- جيرارد بيكيه (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وديفيد نيريس (أياكس).
وشهدت مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فوز ليفربول 2/0، وتوتنهام 1/0 على مانشستر سيتي، في حين تغلب برشلونة 1/0 على مانشستر يونايتد، في المقابل تعادل أياكس 1/1 مع يوفنتوس.
All out attack! ????#UCLfantasy pic.twitter.com/XKoaOkFYRm
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ١١ أبريل ٢٠١٩