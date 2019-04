لقطة رائعة.. شاهد كيف تفاعل كريستيانو رونالدو مع طفل نظر إليه بانبهار (فيديو)

أثبت كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مجددًا، أنه أحد ألطف اللاعبين الحاليين من خلال إسعاد طفل صغير نظر إليه بعشق، بينما كان يقف إلى جواره قبل انطلاق مباراة أياكس والفريق الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وتصدر النجم البرتغالي عناوين الصحف مجددًا عندما سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل 1-1 وهدفه 125 في تاريخ دوري أبطال أوروبا ليقترب يوفنتوس من المربع الذهبي، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل للتأهل لقبل النهائي.

وابتسم رونالدو بلطف لطفل صغير لم يصدق أنه يقف إلى جوار قائد البرتغال والهداف التاريخي لدوري الأبطال، ما جعل الطفل يبتسم في فرح شديد.

وأثناء سماع لاعبي الفريقين إلى نشيد دوري الأبطال قبل المباراة لاحظ اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أن طفلًا صغيرًا يقف أمام زميله ليوناردو بونوتشي يستدير نحوه وينظر له بانبهار ليفاجئه بابتسامة رائعة ولمس أذنه بحنية.

وجذبت هذه اللفتة الرائعة من رونالدو عشاقه عبر العالم وعلقوا عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، حيث قال أحدهم ”كم هي لفتة جميلة! الآن الفتى الشاب سعيد للغاية بما فعله معه رونالدو“.

وقال آخر ”كل الاحترام لرونالدو، الأمر لم يستغرق سوى 10 ثوانٍ لصنع ذكرى سوف يقدّرها الطفل الصغير لبقية حياته!“

وقال آخر على تويتر ”رونالدو يقف على قمة العالم لكنه لا يزال متواضعًا“.

وأثبت رونالدو كفاءته في إيطاليا منذ انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي من ريال مدريد مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.

#Ronaldo giving this mascot kid a memory for a lifetime is the best thing you’ll see today ???? #ChampionsLeague ???? #CR7 #Juventus #ajajuv pic.twitter.com/H1djHEzk13

— MobileWins (@mobilewins) April 11, 2019