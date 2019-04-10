ميسي يشارك أمام مانشستر يونايتد بأنف مكسور وعين منتفخة

أشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إلى أنه يبدو أن النجم ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة تعرض لإصابة في أنفه خلال التحام قوي مع كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريقين في أولد ترافورد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح برشلونة التسجيل في الشوط الأول في مرمى ديفيد دي خيا بهدف سجله لوك شو مدافع النادي الإنجليزي بالخطأ في مرماه.

وقالت الصحيفة إن الحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي تجاهل استخدام تقنية الفيديو (VAR) في احتكاك بين سمولينغ وميسي كان ينبغي طرد المدافع الإنجليزي بعدها، إذ أنه في الدقيقة 30 من المباراة بدا أن الدم نزل من أنف ميسي بعد احتكاك قوي من سمولينغ دون أن يشير للحكم إلى احتساب أي شيء.

هل هذا ما كان يتحدث عنه سمولينغ لإيقاف ميسي؟ ????#beINUCL #MUNBAR pic.twitter.com/XkTk06HfE8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٠ أبريل ٢٠١٩

كما أن هناك جرحًا في العين اليسرى لميسي، حيث تبدو عينه منتفخة بشكل واضح وقد نزل الطبيب لعلاجه في أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يبدو أنه تعرض لكسر في أنفه، ورغم ذلك لم يمنعه الكسر من المشاركة في الشوط الثاني بعد خضوعه للفحص في غرفة خلع الملابس بين الشوطين.