ليونيل ميسي ينزف دمًا بعد تدخل قوي من سمولينغ (فيديو)‎

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة لنزيف في الأنف خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد على ملعب ”أولد ترافورد“ في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتدخل سمولينغ لاعب مانشستر يونايتد بعنف في وجه ميسي، صاحب تمريرة الهدف الأول لسواريز، ما جعله يتعرض لنزيف من الأنف.

هل هذا ما كان يتحدث عنه سمولينغ لإيقاف ميسي؟ ????#beINUCL #MUNBAR pic.twitter.com/XkTk06HfE8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٠ أبريل ٢٠١٩

قدم مانشستر يونايتد مسيرة جيدة في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما تخطى دور المجموعات مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو ببداية قوية باكتساح يانج بويز السويسري بثلاثية دون ردٍ ثم التعادل مع فالنسيا الإسباني سلبيًا، ولكن الفريق تراجع وسقط على أرضه أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف قبل أن ينتفض ويقهر البيانكونيري في عقر داره بنتيجة 2-1 ثم فاز على يانغ بويز بهدف نظيف، وخسر أمام فالنسيا بنتيجة 2-1.

ومع قدوم المدرب النرويجي أولي سولشاير حقق الفريق صعودًا تاريخيًا من دور الستة عشر بعدما تلقى الخسارة على أرضه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية دون ردٍ ليتوقع الجميع خروج ألمانيو مع دخوله لقاء الإياب بالعديد من الغيابات، ولكن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا، وفاز بنتيجة 3-1 في فرنسا ليتأهل لربع النهائي.

ويبدو مشوار برشلونة هادئًا بعدما تصدر مجموعته بسهولة، وفاز على إيندهوفن الهولندي برباعية دون ردٍ ثم ألحق الهزيمة بتوتنهام الإنجليزي في عقر داره بنتيجة 4-2، وحصد العلامة الكاملة بفوز ثالث على التوالي أمام إنتر الإيطالي بنتيجة 2-0 قبل التعادل في إيطاليا بهدف لكل منهما، وفاز في هولندا على إيندهوفن بنتيجة 2-1 ثم تعادل مع توتنهام بهدف لكل منهما.

وصعد البارسا إلى ربع النهائي عبر بوابة ليون الفرنسي بعد التعادل دون أهداف في فرنسا ثم الفوز الساحق في إسبانيا بنتيجة 5-1.