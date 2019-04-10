هدف مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. 1-0 للفريق الكتالوني (فيديو)

تقدم لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة بهدف في شباك مانشستر يونايتد خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”أولد ترافورد“ في واحدة من أقوى لقاءات جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 12 قابل سواريز عرضية ميسي بشكل رائع، وأودع الكرة داخل الشباك.

دوري أبطال أوروبا | مانشستر يونايتد 0 × 1 برشلونة | هدف أول برشلونة سواريز احتسبه الحكم بعد العودة للفار HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/8OCo2B3mdD — يسموني فهد ابطال (@Jon4044) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقدم مانشستر يونايتد مسيرة جيدة في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما تخطى دور المجموعات مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو ببداية قوية باكتساح يانج بويز السويسري بثلاثية دون ردٍ، ثم التعادل مع فالنسيا الإسباني سلبيًا، ولكن الفريق تراجع وسقط على أرضه أمام يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف قبل أن ينتفض ويقهر البيانكونيري في عقر داره بنتيجة 2-1 ثم فاز على يانغ بويز بهدف نظيف وخسر أمام فالنسيا بنتيجة 2-1.

ومع قدوم المدرب النرويجي أولي سولشاير حقق الفريق صعودًا تاريخيًا من دور الستة عشر بعدما تلقى الخسارة على أرضه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية دون ردٍ ليتوقع الجميع خروج ألمانيو مع دخوله لقاء الإياب بالعديد من الغيابات، ولكن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا، وفاز بنتيجة 3-1 في فرنسا ليتأهل لربع النهائي.

ويبدو مشوار برشلونة هادئًا بعدما تصدر مجموعته بسهولة، وفاز على إيندهوفن الهولندي برباعية دون ردٍ ثم ألحق الهزيمة بتوتنهام الإنجليزي في عقر داره بنتيجة 4-2، وحصد العلامة الكاملة بفوز ثالث على التوالي أمام إنتر الإيطالي بنتيجة 2-0 قبل التعادل في إيطاليا بهدف لكل منهما، وفاز في هولندا على إيندهوفن بنتيجة 2-1 ثم تعادل مع توتنهام بهدف لكل منهما.

وصعد البارسا لربع النهائي عبر بوابة ليون الفرنسي بعد التعادل دون أهداف في فرنسا ثم الفوز الساحق في إسبانيا بنتيجة 5-1.