برشلونة يصعق مانشستر يونايتد على أرضه ويقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

بات برشلونة الإسباني على مشارف التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وجاء هدف الفريق الكتالوني الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل لوك شاو لاعب يونايتد هدفا عكسيا في مرمى الفريق الانجليزي في الدقيقة .13

وباتت هذه الهزيمة هى الثالثة التي يتلقاها يونايتد داخل معقله (ملعب أولد ترافورد)، في النسخة الحالية للبطولة، بعدما خسر صفر / 1 أمام يوفنتوس الإيطالي في مرحلة المجموعات، قبل أن يخسر مجددا 1 / 2 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر.

وأصبح يكفي برشلونة التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستجرى في معقله (كامب نو) الأسبوع المقبل من أجل حجز بطاقة الصعود للمربع الذهبي للبطولة التي توج بها في خمس مناسبات.

في المقابل، أصبح يتعين على مانشستر يونايتد، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة، الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف واحد شريطة تسجيله هدفين على الأقل في شباك برشلونة، إذا أراد الاستمرار في المسابقة.