برشلونة يصعق مانشستر يونايتد على أرضه ويقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

View this post on Instagram

تغلب نادي برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أولد ترافورد. أحرز هدف المباراة الوحيد لوك شاو في مرماه في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول. #إرم_نيوز #أخبار #رياضة #sports #SPORTS #ChampionsLeague #UCL #ChampionsLeague #MUNBAR #مانشستر_يونايتد_برشلونه #برشلونة #مانشستر_يونايتد #مسي #سواريز #Misse #barca #ashleyyoung #Barcelona #manchesterunited