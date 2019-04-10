تقارير: سولشاير يستخدم نصيحة فيرغسون لإيقاف خطورة ميسي

استخدم النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أساليب وخططًا عديدة اشتهر المدرب السابق للشياطين الحمر، السير أليكس فيرغسون، باستخدامها خلال فترة تدريبه للفريق.

ويستضيف مانشستر يونايتد اليوم برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحد أكبر العوائق التي تواجه سولشاير في مباراة اليوم، بغض النظر عن خط الوسط المصاب، هو كيفية التعامل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوغرانا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن فيرغسون المدرب المعتزل لديه خبرة سابقة بمواجهة ميسي، حيث خسر أمامه في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و 2011.

وذكر فيرغسون في سيرته الذاتية لعام 2013، أنه من أجل إيقاف ميسي عليك أن تبعده عن منطقة الوسط تمامًا، وتضع حوله أكثر من لاعب، إذا جعلته يبتعد عن الوسط، وذهب إلى الجناح أو جانب الملعب فستقل خطورته.

وأشارت عدة تقارير إلى أن سولشاير يأخذ نصائح فيرغسون على محمل الجد ويأخذ رأيه في أمور عديدة.

وبالمقابل، ذكر سولشاير خلال اللقاء الصحفي عشية المباراة، أنه لا يمكن تجاهل زملاء ميسي والتركيز عليه فقط خلال المباراة.