سولشاير يراهن على خبرة بوغبا مع مانشستر يونايتد لتخطي برشلونة بدوري أبطال أوروبا

أعرب النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن ثقته في بقاء الفرنسي بول بوغبا في النادي الموسم المقبل رغم اهتمام ريال مدريد بضمه.

وانضم بوغبا إلى مانشستر يونايتد العام 2016 في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها3ر89 مليون جنيه إسترليني (4ر226 مليون دولار)، وفاز بكأس العالم مع فرنسا في العام .2018

وارتبط اسم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ عودة مواطنه زين الدين زيدان كمدرب للفريق، لكن سولشاير يعتقد أنه سيظل في ملعب (أولد ترافورد) في بداية الموسم المقبل.

وقال سولشاير، اليوم الثلاثاء، قبل مباراة فريقه في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة الإسباني في أولد ترافورد:“بول بوغبا يتطلع إلى يوم غدٍ“.

وأضاف:“في أفضل حالاته، يستطيع بول أن يتحكم في مباراة مثل هذه، ولا اعتقد أنه سيلعب خارج مانشستر يونايتد الموسم المقبل“

وكان بوغبا بعيدًا عن مستواه أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، حيث حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، وغاب عن مباراة الإياب التي فاز بها فريقه 3 1/ ، لكن سولشاير أكد قدرة اللاعب على وضع الأمور في نصابها الصحيح ضد برشلونة.

وقال:“إنه لاعب من مانشستر يونايتد، أحد أفضل لاعبينا، وهو يعلم أن أداءه أمام سان جيرمان لم يكن أفضل ما لديه“.

واختتم:“وظيفته هي أن يكون لاعبًا خلاقًا، يقطع الكرات ويقود الفريق إلى الهجوم، وأتوقع أن يفعل ذلك غدًا“.