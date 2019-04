هل يغيب راشفورد عن مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

أعرب أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، عن أمله في تعافي المهاجم ماركوس راشفورد من إصابة في الكاحل ليشارك، غدًا الأربعاء، ضد برشلونة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك راشفورد، الذي ابتلي بالإصابات في الأسابيع الأخيرة، مع منتخب إنجلترا في تصفيات التأهل لبطولة أوروبا 2020، التي أقيمت في مارس آذار الماضي، كما غاب أيضًا عن هزيمة يونايتد 2-1 أمام وولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي. لكنه عاد لتدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: ”كان بحاجة إلى فترة إحماء إضافية. نأمل ألا يتسبب هذا في حدوث رد فعل (سلبي). لم يتمكن من المشاركة في التقسيمات وهو النشاط الأكثر متعة في التدريبات. سنرى غدًا كيف ستمضي الأمور. أتمنى أن يكون جاهزًا“.

Will Marcus Rashford be fit to start v Barcelona on Wednesday night?

ويعول مانشستر يونايتد أيضًا على قدرة نيمانيا ماتيتش على استعادة لياقته البدنية بعد أن جلس على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون واندررز بسبب مشكلة عضلية. لكنّ هناك شكوكًا إزاء قدرة اندير هيريرا زميله في خط الوسط على المشاركة في مباراة الغد.

وشارك المهاجم أليكسيس سانشيز في تدريبات يونايتد لأول مرة منذ تعافيه من إصابة في أربطة الركبة، لكن يبدو من المبكر جدًا أن يشارك في مباراة الأربعاء في مواجهة فريقه السابق.

وقال سولشاير: ”بذل جهدًا كبيرًا من أجل التعافي. تخلص من الإصابة وربما سيكون ضمن تشكيلة الفريق أمام وست هام يونايتد (في الدوري الإنجليزي الممتاز) السبت المقبل، لكنه لن يتمكن من اللعب غدًا“.

وخسر يونايتد 2-صفر في ذهاب دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان في أولد ترافورد، لكنه حقق انتصارًا لا ينسى 3-1 في باريس ليتأهل الفريق الإنجليزي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

Marcus Rashford doing individual work at #MUFC training. He has been dealing with an ankle issue pic.twitter.com/IIwJxARBTy

— Simon Peach (@SimonPeach) April 9, 2019