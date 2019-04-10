مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة.. التشكيلة المتوقعة للفريقين (إنفوغرافيك)

توقعت بضع صحف إسبانية التشكيلة التي سيعتمد عليها مدربا برشلونة وريال مدريد في المواجهة التي من المقرر أن تجمعهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فقد جاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:

تيرشتيغن، جوردي ألبا، كليمونت لينغليت، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، فيدال، بوسيكتس، إيفان راكيتش، فيليب كوتينيو، لويس سواريز، وليونيل ميسي.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد:

دي خيا، أشلي يونغ، كريس سمولينغ، فيكتور لينديلوف، لوك شاو، ديوغو دالوت، نيمانيا ماتيتش، سكوت مكتوميناي، روميلو لوكاكو، وبوغبا، راشفورد.

ولم تختلف تشكيلة صحيفة ”AS“ كثيرًا، وجاءت كالآتي:

وجاءت التشكيلة المتوقعة من صحيفة LaVanguardi كالآتي:

وجاءت التشكيلة المتوقعة من صحيفة EL PAÍS كالآتي:

وجاءت التشكيلة المتوقعة من صحيفة SPORT كالآتي:

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إلى أن برشلونة أمامه فرصة لبدء محاربة اللعنة التي تطيح به من الدور ربع النهائي للبطولة في آخر 3 سنوات.

وبعد أن حقق الفريق الكتالوني الثلاثية المذهلة في موسم 2014-2015، فإنه خرج من ربع نهائي البطولة الأوروبية 3 مرات على يد أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وروما.

وأوضحت أن الوداع في الموسم الماضي كان مؤلمًا، لأنه جاء بعد أن كان برشلونة متفوقًا في ذهاب ربع النهائي على روما بفارق 3 أهداف، وبالتحديد بنتيجة 4-1.

وأكدت أن ليونيل ميسي وزملاءه ظلوا ينتظرون عامًا كاملًا لتعويض الإخفاق في ملعب ”الأولمبيكو“، وما سبقه من خروج مخيب بدوري الأبطال.

وأفادت بأن عشاق البلوغرانا يأملون أن يكون نجوم البارسا في قمة مستواهم الفني بملعب ”أولد ترافورد“، لقطع خطوة نحو إنهاء اللعنة الأوروبية.

ونوهت بأن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، ينتظر هو الآخر بشغف هذه المباراة، بعد أن أفسدت موقعة روما سجله المميز محليًّا في الموسم الماضي.