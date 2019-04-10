القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، في قمة كروية مثيرة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا على ملعب ”أولد ترافورد“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، تذاع المباراة عبر قناة beINsports HD1، ويعلق عليها كل من علي محمد علي ورؤوف خليف.

وأوقعت قرعة دور مجموعات البطولة هذا الموسم الشياطين الحمر في المجموعة الثامنة برفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونغ بويز، ونجحوا في التأهل بعد الحصول على المركز الثاني خلف البيانكونيري، وفي دور الـ16 قابل الفريق نظيره باريس سان جيرمان وخسر في الذهاب بهدفين نظيفين، لكن مانشستر يونايتد انتفض بقوة وانتصر في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف وخطف بطاقة العبور.

فيما، نافس برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثي توتنهام وإنتر ميلان وآيندهوفن، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة دون الخسارة في أي مباراة، ثم واجه البلوغرانا ليون في ثمن النهائي وتعادل معه سلبيًّا، لكنه انتفض في الإياب وسحق الأسود بخمسة أهدافٍ لهدف، فوضعتهم قرعة ربع النهائي في طريق الشياطين الحمر.

وسبق لبرشلونة أن تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي البطولة عامي 2009 و2011 لكنه لم يفز على مانشستر يونايتد في عقر داره باستاد ”أولد ترافورد“ في أي مواجهة سابقة بينهما.

ويدخل يونايتد هذه المرحلة بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي، بفوز غال 3-1 في العاصمة الفرنسية بعد التأخر 0-2 على ملعبه.

وفي حين سيعول النرويجي سولشاير الذي منح فريقه لقب دوري الأبطال 1999 على حساب بايرن ميونخ على ملعب برشلونة كامب نو، على التحسن الإيجابي الذي أدخله على ”الشياطين الحمر“ منذ تعيينه بدلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر، سيكون في مواجهة فريق يقدم أداءً لافتًا في الفترة الماضية أبعده في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد، وقربه من لقب ثان تواليا.

ومن المقرر أن يحل اليونايتد ضيفًا على نظيره الكتالوني في مباراة العودة والتي ستقام في الـ16 من شهر أبريل الجاري، بملعب الكامب نو.