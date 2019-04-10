مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي.. غوارديولا متفائل رغم التعثر أمام ”السبيرز“

احتفظ بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بهدوئه رغم الخسارة المفاجئة 1-صفر في ضيافة توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وخسر سيتي مرة واحدة في آخر 23 مباراة في كل المسابقات في مسيرة دفعته لحصد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتبادل مستمر لصدارة الدوري الممتاز مع ليفربول في صراع مثير على اللقب.

وسيطر سيتي على فترات طويلة من مواجهة توتنهام لكنه تعرض لخطورة كبيرة من الهجمات المرتدة للمنافس وواجه صعوبات في تطبيق نظام التمريرات السلس.

ولا يزال من الممكن حصد رباعية من الألقاب لكن سيتي سيكون مطالبًا ببذل الكثير من الجهد لمواصلة المشوار الأوروبي في ظل أنه لم يحول هزيمته في أي مباراة ذهاب أوروبية خارج أرضه إلى تأهل منذ 1971.

وخسر سيتي 3-صفر أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال موسم 2018 لكن مهمة فريق غوارديولا تبدو أقل صعوبة هذه المرة.

وقال غوارديولا للصحفيين: ”في الموسم الماضي كان موقفنا أسوأ. باستثناء تعرضنا لبعض الفرص بسبب الكرات الثابتة والهجمات المرتدة فإننا سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد.

”كنت أرغب أن نسجل هدفًا لكن الموقف على ما هو عليه حاليًّا“.

وتأثر سيتي -أيضًا- بإهدار لاعبه سيرجيو أغويرو ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد احتساب لمسة يد ضد داني روز عقب اللجوء إلى نظام حكم الفيديو المساعد.

ورغم الوصول كثيرًا إلى الثلث الهجومي، فإن سيتي سدد كرتين فقط على مرمى أصحاب الأرض رغم أنه يملك هجومًا هز شباك شالكه عشر مرات في الدور السابق.

وعانى سيتي -أيضًا- لكي يفوز على برايتون آند هوف ألبيون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في استاد ويمبلي، يوم السبت الماضي، لكن غوارديولا لم يرغب في بدء توجيه الانتقادات إلى لاعبيه.

وشدد غوارديولا: ”عندما لا نلعب بشكل جيد فإني أقول ذلك لكن ليس لدي هذا الشعور.

”هذا المنافس يعتاد على الضغط طويلًا لكنه لم يكن بوسعه أن يفعل ذلك، خاصة في الشوط الثاني عندما وصلنا كثيرًا إلى الثلث الهجومي.

”في الأسبوع المقبل أتمنى أن نحظى بدعم المشجعين طوال دقائق المباراة بأكملها“.