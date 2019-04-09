توتنهام يهزم مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

توتنهام يهزم مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل سون هيونغ-مين هدفًا متأخرًا ليقود توتنهام للفوز 1-صفر على ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ورغم خروج هاري كين هداف توتنهام مصابًا أسعد المهاجم سون جماهير فريقه في ملعبه الجديد بعدما هز شباك الحارس ايدرسون في الدقيقة 78.

ولم يقدم سيتي، الذي ينافس على أربعة ألقاب هذا الموسم والذي خسر في الدور ذاته العام الماضي أمام ليفربول، العرض المنتظر وكلفه إهدار الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لركلة جزاء في الشوط الأول كثيرًا.

وتصدى الحارس هوجو لوريس لركلة الجزاء ببراعة بعدما قال حكم الفيديو المساعد إن الكرة لمست يد المدافع داني روز في المنطقة.

وأظهر توتنهام انضباطًا كبيرًا ليحافظ على تقدمه وسيذهب إلى ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل وهو يأمل في بلوغ قبل نهائي دوري الأبطال لأول مرة.

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