هل كان يستحق محمد صلاح الطرد في مباراة ليفربول ضد بورتو؟ (فيديو)

أفلت الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول من الطرد، أمام بورتو بعد تدخله العنيف على قدم مدافع الفريق البرتغالي دانيللو بيريرا.

وتدخل صلاح على قدم المدافع ذي الأصول الغينية بيريرا في شوط المباراة الثاني بقوة، قبل أن يكتفي الحكم الإسباني ماثيو لاهوز بضربة حرة مباشرة على النجم المصري دون إشهار إي بطاقة لصلاح.

واكتفى ليفربول بهدفين في شباك بوروتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد، وسجل هدفي ”الريدز“ كل من نابي كيتا وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين الـ 5 والـ26.

Even with VAR, Salah got away with this ???? pic.twitter.com/n6JCar3jT6

— Richard Amofa (@RichardAmofa) April 9, 2019