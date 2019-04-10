هل كان يستحق محمد صلاح الطرد في مباراة ليفربول ضد بورتو؟ (فيديو)

أفلت الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول من الطرد، أمام بورتو بعد تدخله العنيف على قدم مدافع الفريق البرتغالي دانيللو بيريرا.

وتدخل صلاح على قدم المدافع ذي الأصول الغينية بيريرا في شوط المباراة الثاني بقوة، قبل أن يكتفي الحكم الإسباني ماثيو لاهوز بضربة حرة مباشرة على النجم المصري دون إشهار إي بطاقة لصلاح.

واكتفى ليفربول بهدفين في شباك بوروتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد، وسجل هدفي ”الريدز“ كل من نابي كيتا وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين الـ 5 والـ26.

Even with VAR, Salah got away with this ???? pic.twitter.com/n6JCar3jT6 — Richard Amofa (@RichardAmofa) April 9, 2019

واحتسب الحكم لاهوز ركلة حرة على صلاح بعد تدخله على دانيلو.

لاعبو بورتو اعترضوا على الحكم ولكن ليس بسبب لقطة صلاح مع دانيلو، بل اللقطة التي سابقتها تمامًا، وهي لقطة سقوط مهاجم بورتو داخل منطقة جزاء الريدز دون أي قرار من الحكم.

فيما قال فيل دواد، الحكم الإنجليزي السابق، إن صلاح كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء أمام بورتو.

وقال دواد في تصريحاته مع قناة BT عقب المباراة: ”شاهدت لقطة تدخل محمد صلاح على دانيلو، لاعب بورتو، 4 مرات، ومن وجهة نظري أن الخصم تعرض للخطر بسبب قوة التدخل“.

وأضاف: ”كان يجب أن يعاقَب صلاح بالحصول على بطاقة حمراء“.

وتابع: ”اعتقدت بأن الحكام في غرفة الـVAR سيطلبون من الحكم مراجعة اللقطة بنفسه ولكن هذا لم يحدث“.

وأردف: ”الطريقة التي تدخل بها صلاح كانت تستحق أن يحصل على بطاقة حمراء بسببها“.

ويحل ليفربول ضيفًا على بورتو في ملعب ”الدراغاو، يوم الأربعاء المقبل الموافق السابع عشر من أبريل.