مباراة ليفربول وبورتو.. كيف أضاع محمد صلاح هذه الفرصة؟ (فيديو)

أضاع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا مؤكدًا، أمام بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”آنفيلد“ بجولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستلم صلاح كرة تائهة من مدافعي بورتو، وانطلق حتى انفرد بمرمى إيكر كاسياس، ولكنه وضع الكرة بجوار القائم بغرابة شديدة.

ويبدو اللقاء سيناريو مكررًا بين الفريقين في دور الستة عشر لثُمن نهائي نسخة الموسم الماضي، إذ صعد ليفربول بعد الفوز بخمسة أهداف نظيفة، والتعادل في آنفيلد دون أهداف.

وسبق أن تقابلا -أيضًا- في دور المجموعات، وفاز ليفربول بنتيجة 4-1، وتعادلا بهدف لكل منهما في نسخة 2007، وتقابلا في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، وفاز الريدز بنتيجة 2-0، وتعادلا دون أهداف.

ويؤكد التاريخ تفوق ليفربول لدرجة أنه لم يخسر أمام بورتو بخلاف أن الفريق البرتغالي لم يهز شباك الريدز منذ 12 عامًا تقريبًا.