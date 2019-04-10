ماذا قال يورغن كلوب بعد فوز نادي ليفربول على بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

أشاد يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بأداء القائد جوردان هندرسون خلال الفوز 2-صفر على بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، بعدما ظهر لاعب وسط إنجلترا بشكل مؤثر وإيجابي في دوره المتقدم بعض الشيء.

وكان هندرسون قال أخيرًا إنه طالب كلوب بمنحه حرية أكبر في الثلث الهجومي، وبعد أن سجل كبديل أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة، دخل التشكيلة الأساسية وكان صاحب التمريرة المؤثرة في الهدف الثاني أمام الفريق البرتغالي.

وقال كلوب: ”هندرسون لاعب ذكي وهو يحب هذا المركز كثيرًا. لم يشترك في هذا المركز منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة، وأتأسف بسبب ذلك!“

”أنا فخور أنه نجح في إثبات ذلك. قدم الكثير من اللاعبين مستويات فردية رائعة“.

وعادة ما يلعب هندرسون في مركز دفاعي أكبر في وسط الملعب، لكن البرازيلي فابينيو تولى هذه المسؤولية أمام بورتو وبات بوسع اللاعب الإنجليزي إرسال تمريرات عديدة في أماكن هجومية في الملعب.

ومنح هندرسون مساعدة لثلاثي الهجومي ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، وأسهم -أيضًا- في فرض الضغط المتقدم على دفاع بورتو.

لكن التمريرة الجميلة التي اخترقت الدفاع إلى ترينت ألكسندر-أرنولد، والتي أسفرت عن هدف بعد كرة عرضية قابلها فيرمينو لتصبح النتيجة 2-صفر، أظهرت أنه لا يعتمد فقط على المجهود البدني الهائل.

وأبدى كلوب سعادته -أيضًا- بأداء نابي كيتا، الذي قال عنه، إنه قدم أفضل مستوياته المتكاملة مع النادي منذ الانتقال هذا الموسم من رازن بال شبورت لايبزيغ.

وقال مدرب ليفربول: ”نابي كان رائعًا جدًّا. إنه يتحسن بمرور كل دقيقة من المباراة السابقة وهو ما استمر أيضًا.

”نحن سعداء. إنها مباراة الذهاب وستساعدنا قبل مباراة الإياب. سجلنا هدفين وسيطرنا على الكرة أغلب فترات المباراة.

”تراجع مستوانا بعض الشيء في الشوط الثاني، لكن لا يوجد شيء يدعو إلى توجيه انتقادات. 2-صفر نتيجة جيدة جدًّا“.

وأضاف: ”نعرف أنه ينبغي أن نخوض مباراة الإياب، ولا يمكن حسم المواجهة مبكرًا لذا سنذهب إلى هناك ونقاتل مجددًا“.