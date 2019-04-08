نادي ليفربول ينافس برشلونة على موهبة كونغولية في الدوري الفرنسي

يرغب الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، في حسم ملف المهاجم الجديد المنتظر في صفوف الريدز قريبًا، في ظل النقص الهجومي الحاد الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

ولا تقوم خطة كلوب على وجود مهاجم صريح، ويعتمد على البرازيلي روبرتو فرمينو والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح كثلاثي يتبادل الأدوار في المهام الهجومية.

ولكن، يبدو أن ضغط المباريات وعدم وجود بدائل هجومية مميزة دفعا كلوب إلى تغيير فكره، والتوجه إلى أوروبا للبحث عن مواهب شابة تستطيع سد العجز الهجومي في صفوف ليفربول.

وقالت تقارير صحفية إن كلوب أرسل كشافين لمتابعة المهاجم الكونغولي الشاب سيلاس وامانجيتوكا، لاعب نادي باريس الفرنسي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

وينافس نادي باريس على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ليغ 1، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

ولعب وامانجيتوكا، البالغ من العمر 19 عامًا، 24 مباراة مع فريقه باريس هذا الموسم، وأحرز خلالها 8 أهداف، وجذب إليه أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها برشلونة الإسباني وليفربول، إضافة إلى فيورنتينا الإيطالي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن ستيفان جيلي، المدرب المساعد لنادي باريس قوله: ”نحن نعلم باهتمام العديد من الأندية الأوروبية بلاعبنا وامانجيتوكا، ونرغب في الحفاظ على المهاجم الشاب في صفوف الفريق لمواسم إضافية“.

وأضاف: ”رغبة باريس هي استمرار اللاعب رفقة الفريق، ولكن القرار النهائي في يد وامانجيتوكا ووكيل أعماله، سواء بالاستمرار أو الرحيل إلى تجربة خارج فرنسا“.

وينتهي عقد وامانجيتوكا مع باريس في صيف 2021.