مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.. إصابة قوية تضرب هاري كين (فيديو وصور)

مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.. إصابة قوية تضرب هاري كين (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تعرّض هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة الذهاب بالدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن كين تعرض لالتواء في القدم، حيث ظهر متكئًا على أعضاء الجهاز الطبي خلال مغادرته الملعب، وكان غير قادرٍ على الوقوف على قدمه اليسرى، ليتم استبداله ويدخل بدلًا منه لوكاس مورا.

وحجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على شالكة الألماني بنتيجة 10 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ16، بينما تفوق توتنهام على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى توتنهام إلى تحقيق الفوز، والثأر من الهزيمة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بهدف النجم الجزائري رياض محرز في المباراة التي جمعتهما يوم 29 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ودخل توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما تغلب على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في ظهوره الأول على ملعبه الجديد ”وايت هارت لين“ ليستعيد نغمة الانتصارات بعد غياب دام 5 مباريات بـ“البريميرليغ“.

في حين يسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله في التأهل للدور نصف النهائي قبل خوض مباراة الإياب على ملعب ”الاتحاد“.

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