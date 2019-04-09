ليفربول يفوز على بورتو بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل نابي كيتا وروبرتو فيرمينو هدفين في انتصار ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
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سجل نابي كيتا وروبرتو فيرمينو هدفين في انتصار ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. . تقدم ليفربول بعد خمس دقائق من البداية بفضل تسديدة كيتا التي غيرت اتجاهها بعد اصطدام الكرة بلاعب الوسط أوليفر توريس لتسكن شباك إيكر كاسياس. . وضاعف فيرمينو التقدم في الدقيقة 26 من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد. . . #إرم_نيوز #ليفربول #بورتو #دوري_أبطال_أوروبا #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #لايكات #رياضة #كرة_قدم #LIVPOR #ChampionsLeague #UCL#ليفربول_بورتو
تقدم ليفربول بعد خمس دقائق من البداية بفضل تسديدة كيتا التي غيرت اتجاهها بعد اصطدام الكرة بلاعب الوسط أوليفر توريس لتسكن شباك إيكر كاسياس.
وضاعف فيرمينو التقدم في الدقيقة 26 من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد.
وأتيحت لمهاجم بورتو موسى ماريجا فرصة خطيرة لكن الحارس أليسون بيكر تصدى لتسديدته المنخفضة بقدمه واجتهد الفريق البرتغالي للحفاظ على فارق الهدفين على أمل التعويض في لقاء الإياب بملعبه الأسبوع المقبل.
ليفربول 1 × 0 بورتو | هدف كيتا pic.twitter.com/lYhYTQgLjS
— مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٩ أبريل ٢٠١٩
ليفربول 2 × 0 بورتو | هدف فيرمينهو pic.twitter.com/iJecpt3REk
— مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٩ أبريل ٢٠١٩