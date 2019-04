ليفربول يفوز على بورتو بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

View this post on Instagram

سجل نابي كيتا وروبرتو فيرمينو هدفين في انتصار ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. . تقدم ليفربول بعد خمس دقائق من البداية بفضل تسديدة كيتا التي غيرت اتجاهها بعد اصطدام الكرة بلاعب الوسط أوليفر توريس لتسكن شباك إيكر كاسياس. . وضاعف فيرمينو التقدم في الدقيقة 26 من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد. . . #إرم_نيوز #ليفربول #بورتو #دوري_أبطال_أوروبا #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #لايكات #رياضة #كرة_قدم #LIVPOR #ChampionsLeague #UCL#ليفربول_بورتو