ليفربول يفوز على بورتو بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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اجتهد الفريق البرتغالي للحفاظ على فارق الهدفين على أمل التعويض في لقاء الإياب بملعبه الأسبوع المقبل.