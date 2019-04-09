أهداف مباراة ليفربول وبورتو.. 2-0 للريدز (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وبورتو.. 2-0 للريدز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم نابي كيتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بهدف لصالح فريقه في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”آنفيلد“ بجولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستلم كيتا تمريرة سحرية من فيرمينيو في الدقيقة الخامسة، وسدد قوية ارتطمت بمدافع بورتو، وغالطت الحارس إيكر كاسياس وسكنت الشباك.

وأضاف فيرمينيو الهدف الثاني لليفر في الدقيقة 26.

ويبدو اللقاء سيناريو مكررًّا بين الفريقين في دور الستة عشر لثمن نهائي نسخة الموسم الماضي، إذ صعد ليفربول بعد الفوز بخمسة أهداف نظيفة، والتعادل في آنفيلد دون أهداف.

وسبق أن تقابلا -أيضًا- في دور المجموعات، وفاز ليفربول بنتيجة 4-1، وتعادلا بهدف لكل منهما في نسخة 2007، وتقابلا في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، وفاز الريدز بنتيجة 2-0، وتعادلا دون أهداف.

ويؤكد التاريخ تفوق ليفربول لدرجة أنه لم يخسر أمام بورتو بخلاف أن الفريق البرتغالي لم يهز شباك الريدز منذ 12 عامًا تقريبًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً