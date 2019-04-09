أهداف مباراة ليفربول وبورتو.. 2-0 للريدز (فيديو)

تقدم نابي كيتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بهدف لصالح فريقه في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”آنفيلد“ بجولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستلم كيتا تمريرة سحرية من فيرمينيو في الدقيقة الخامسة، وسدد قوية ارتطمت بمدافع بورتو، وغالطت الحارس إيكر كاسياس وسكنت الشباك.

وأضاف فيرمينيو الهدف الثاني لليفر في الدقيقة 26.

ليفربول 1 × 0 بورتو | هدف كيتا pic.twitter.com/lYhYTQgLjS — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٩ أبريل ٢٠١٩

ليفربول 2 × 0 بورتو | هدف فيرمينهو pic.twitter.com/iJecpt3REk — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) ٩ أبريل ٢٠١٩

ويبدو اللقاء سيناريو مكررًّا بين الفريقين في دور الستة عشر لثمن نهائي نسخة الموسم الماضي، إذ صعد ليفربول بعد الفوز بخمسة أهداف نظيفة، والتعادل في آنفيلد دون أهداف.

وسبق أن تقابلا -أيضًا- في دور المجموعات، وفاز ليفربول بنتيجة 4-1، وتعادلا بهدف لكل منهما في نسخة 2007، وتقابلا في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، وفاز الريدز بنتيجة 2-0، وتعادلا دون أهداف.

ويؤكد التاريخ تفوق ليفربول لدرجة أنه لم يخسر أمام بورتو بخلاف أن الفريق البرتغالي لم يهز شباك الريدز منذ 12 عامًا تقريبًا.