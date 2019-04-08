مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. غوارديولا يكشف موقف أغويرو وسون يراهن على الملعب الجديد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الاثنين إن المهاجم سيرجيو أغويرو تعافى من إصابة عضلية وقد يعود إلى المنافسات غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام توتنهام هوتسبير.

وعاد اللاعب الأرجنتيني إلى التدريبات بعد غيابه عن آخر مباراتين عقب تعرضه لإصابة في الانتصار 2/0 على فولهام في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرًا صحفيًا ”تدرب مع الفريق لأول مرة وبات يشعر أنه أفضل حالًا“.

وتعرض كايل ووكر لإصابة خفيفة في عضلات الفخذ الخلفية في انتصار يوم السبت على برايتون في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكنه سيكون جاهزًا لخوض مباراة الغد بينما يقترب زميله المدافع بنجامين ميندي من العودة أيضًا.

وقال غوارديولا: ”بدأ اللاعبون في التعافي.. يتدربون الآن. كايل يشعر أنه بات أفضل حالًا وسنقيم حالته الآن. تعافى بنجامين جيدًا .. سنضعهم في تفكيرنا غدًا لو لم يقل الطبيب عكس ذلك“.

وقال غوارديولا إنه يتوقع أن يواصل توتنهام أسلوبه الهجومي حيث يسعى لتحقيق أول انتصار أوروبي على ملعبه الجديد.

وأضاف المدرب الإسباني ”نعلم ما الذي ينتظرنا. والأمر في ملعبنا للتعامل معه. يجب أن نتعلم التعامل مع مختلف الظروف“.

”رسالتي للاعبين أن توتنهام سيلعب دائمًا بطريقته خاصة عندما نواجهه على ملعبه.. ربما يميل إلى الضغط العالي واللعب الهجومي ويجب أن نستعد لذلك“.

من جهته، يأمل سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير أن يستهين لاعبو مانشستر سيتي بقوة الدفع التي سيمنحها الملعب الجديد للاعبي الفريق اللندني في المواجهة بين الفريقين بدور الـ 8.

وبعد طول انتظار خاض توتنهام أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب الجديد الذي يسع 62 ألف متفرج الأسبوع الماضي وفاز على كريستال بالاس 2/0 في ليلة تاريخية للنادي.

وسجل اللاعب الكوري الجنوبي الهدف الأول لفريقه في تلك المباراة وتوقع أن يزداد حماس الجمهور غدًا الثلاثاء في مواجهة فريق المدرب بيب غوارديولا الذي يسعى للجمع بين الألقاب الأربعة (الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا) في أول مباراة ضمن 3 مواجهات تجمع بين الفريقين في غضون 10 أيام.

وبدد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أي مخاوف لزملائه في الفريق من التوجه لخوض مباراة على ما أصبح أكبر ملعب يملكه أحد الأندية في لندن خاصة المدرج الجنوبي الذي يضم 17500 متفرج ومن المتوقع أن يكون الأكثر صخبًا في مباراة الغد.

وقال دي بروين إن اللعب على الاستاد الجديد لن يختلف عن ويمبلي الذي كان الملعب المؤقت للفريق اللندني حيث فاز سيتي في وقت سابق هذا الموسم.

لكن سون يقول إن الملعب الجديد سيمنح توتنهام ميزة إضافية.

وردًا على سؤال عما إذا كان اللعب على الملعب الجديد سيساعد توتنهام على تحقيق نتيجة تمنح الفريق أملًا في التأهل للدور قبل النهائي أجاب سون ”بالطبع. بكل تأكيد“.

”سنستفيد من هذه المزايا الإضافية. لا أعتقد أن لاعبي سيتي يدركون هذا ربما لأنهم ظلوا يلعبون دائمًا على ملعبهم لكننا خضنا مبارياتنا لنحو عامين خارج ملعبنا“.

”ما حققه الفريق خلال العامين الماضيين كان أمرًا إيجابيًا للغاية لكننا افتقدنا ملعبنا كثيرًا وربما يمكننا أن نظهر ذلك غدًا“.

وسيخوض سيتي المتألق، الذي حقق 21 انتصارًا في آخر 23 مباراة في مختلف المسابقات، المواجهة بكل قوة لتجنب تكرار سيناريو العام الماضي بالهزيمة في دور الـ 8 أمام ليفربول.

كفاءة سيتي

ووصف ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، الذي من شبه المؤكد أن يخوض المباراة بدون ثنائي الوسط إيريك داير وإيريك لاميلا، المواجهة بين الفريقين بأنها واحدة من أهم المباريات في مسيرته التدريبية.

ويدرك المدرب الأرجنتيني تمامًا مدى كفاءة لاعبي سيتي.

وقال للصحفيين: ”إن أول ما يتعين علينا القيام به غدًا هو الاعتماد على الركض لأن ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين ورحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس وسيرجيو أغويرو أول ما يفعلونه قبل اللعب هو الركض والضغط على المنافس. إنهم يقاتلون على كل كرة“.

”قوة مانشستر سيتي ليست الكفاءة فقط. بالطبع يتمتعون بها. لكن قبلها تأتي الرغبة والإرادة للقتال والتفوق على أي فريق منافس“.

وأضاف ”ثم أنهم ينجحون في الفوز بمزيد من المباريات لأنهم يتمتعون بقدر مذهل من الكفاءة“.

وتأهل توتنهام لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه وخسر في المرة الأولى 5/0 بمجموع المباراتين أمام ريال مدريد في 2011.

وقال بوكيتينو الذي تأهل فريقه لدور الـ 8 رغم أنه حقق نقطة واحدة فقط في أول 3 مباريات في دور المجموعات: ”كانت مكافأة كبيرة بالنسبة لنا“.

”أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية. سنبدأ المباراة بكل قوة. نريد أن نضغط ونهاجم“.

”لا يمكن أن نتوقع الأجواء في الملعب لأنها ستكون ثاني مباراة لنا (على الملعب الجديد). لكننا نأمل ونتمنى أن تكون الأجواء رائعة وصعبة على الفريق المنافس“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة غدً الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلقين علي محمد علي ورؤوف خليف.