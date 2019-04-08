مباراة ليفربول وبورتو.. شكوك حول مشاركة ثنائي الريدز

عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الإثنين عن ثقته في قدرة فيرجيل فان ديك وجورجينيو فينالدم على التعافي من إصابتين خفيفتين في الوقت المناسب لمواجهة بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد.

والثنائي الدولي الهولندي من بين عدة لاعبين تعرضوا لإصابات عقب الانتصار 3/1 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”عانينا من بعض المشاكل الصغيرة عقب المباراة.. يعاني فينالدم من مشكلة بسيطة في الظهر، ويشتكي فيرجيل من مشكلة بعد سقوطه على الأرض لكني أتوقع تعافيهما“.

وقد يشارك قلب الدفاع جو غوميز، الذي غاب منذ ديسمبر بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الساق، في مباراة بورتو بينما لا يزال صانع اللعب آدم لالانا يتعافى من مشكلة عضلية.

وأضاف كلوب ”لن نشرك غوميز إلا في حالة الضرورة، يعاني لالانا من مشكلة بسيطة أبعدته عن الفريق مطلع الأسبوع وربما غدًا أيضًا“.

وتفوق ليفربول، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على بايرن ميونخ الشهر الماضي وفاز عليه 3/1 في عقر داره عقب التعادل سلبيًا في أنفيلد ليصعد لدور الـ 8.

وقال المدرب الألماني: ”بعد مباراة بايرن تحدث الجميع عن التعادل السلبي في أنفيلد وقالوا إن هذا الأداء ليس كافيًا، حصلنا على فرصة في ميونخ واستفدنا منها، يتعين علينا الآن مواجهة بورتو وسنظهر له الاحترام الواجب“.

وتابع أن ”الفريق في حالة رائعة حاليًا، تستطيعون مشاهدة ذلك في التدريبات، نرغب في تحقيق بعض الإنجازات هذا الموسم.. التحديات صعبة لكن هكذا تسير الأمور في كرة القدم“.

وتفوق ليفربول على بورتو 5/0 في مجموع المباراتين في دور الـ 16 الموسم الماضي وجاءت كل الأهداف في مباراة الذهاب في البرتغال، لكن كلوب شدد على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس.

وأضاف بقوله: ”بصراحة لم نكن نرغب في مواجهة بورتو، الناس الذين يفهمون في كرة القدم لا يرغبون في ذلك، هذه هي الحقيقة، الكل أيضًا لم يكن يرغب في مواجهة ليفربول“.

”ستكون مواجهة صعبة لكننا نتطلع إليها“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة ليفربول وبورتو على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق رؤوف خليف.