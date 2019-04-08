مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. يويفا يعيّن حكمًا لا يخسر معه رفاق ليونيل ميسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا، اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي لإدارة مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على مانشستر يونايتد، بعد غد الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن برشلونة لم يذق طعم الخسارة في أوروبا، خلال المباريات التي أدارها الحكم روكي.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة حقق الفوز في 4 مباريات أدارها له الحكم روكي.

وحقق برشلونة الفوز 3/0 على باناثينايكوس اليوناني موسم 2010-2011، ثم 2/1 على سيلتيك الإسكتلندي موسم 2012-2013، كما تغلب 4/0 على أبويل القبرصي، و1/0 على مانشستر سيتي موسم 2014-2015.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن روكي أدار مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد العام 2017، في كأس السوبر الأوروبي، وانتهت بفوز العملاق الإسباني 2/1.