مانشستر يونايتد مهدد بفقدان أبرز نجومه الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد مهدد بخسارة عدد من نجومه البارزين في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قد يعقد من مهمته في الحفاظ على أبرز لاعبيه.

ويقاتل مانشستر يونايتد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة من 32 مباراة، في حين يملك آرسنال 63 نقطة من 31 مباراة في المركز الرابع، وتشيلسي 63 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.

وأشارت ”صن“ إلى أن مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا سيكون في خطر على مانشستر يونايتد، حال الفشل في التأهل للبطولة القارية، كما أن الشكوك تحوم أصلًا حول مستقبل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

ويتردد أن بوغبا يطلب راتبًا أسبوعيًا قدره 450 ألف جنيه إسترليني، لتجديد عقده، ويبدو أنه فعل ذلك لتعجيز مانشستر يونايتد والانتقال إلى ريال مدريد، في حين يتردد أن دي خيا يريد الحصول على 350 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هو الآخر قد يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد حال فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى خوان ماتا ومواطنه آندير هيريرا وإريك بايلي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن الفائز باللقب يتأهل مباشرة للنسخة المقبلة، لكن يبدو أن الأمر صعب جدًا على مانشستر يونايتد، الذي يدربه النرويجي جونار سولشاير.