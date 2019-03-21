رسميًا.. يويفا يكشف عقوبة كريستيانو رونالدو بعد احتفاله المشين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الخميس، عقوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بعد احتفاله المشين في فوز البيانكونيري 3/ على أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقر اليويفا فرض غرامة مالية على رونالدو قدرها 20 ألف يورو، وهي ذات العقوبة التي أوقعها على المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الذي احتفل بطريقة مشابهة في مباراة الذهاب.

وبذلك يضمن يوفنتوس مشاركة نجمه رونالدو أمام أياكس أمستردام في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، في مباراة الإياب على أتلتيكو مدريد، ليتأهل يوفنتوس إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3/2، بعد أن سقط 2/0 إيابًا.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس يوم 10 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته.