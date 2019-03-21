يوفنتوس يتجنب اللعب في أمريكا خشية اعتقال كريستيانو رونالدو

قرَّر منظمو كأس الأبطال الدولية السنوية، استبعاد يوفنتوس من المشاركة في النسخة المقبلة في الولايات المتحدة الصيف المقبل، تجنبًا لاعتقال كريستيانو رونالدو على خلفية اتهامه باغتصاب كاثرين مايورغا في لاس فيغاس قبل عشر سنوات.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أنه رغم إقامة معظم مباريات كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة كالمعتاد، إلا أن يوفنتوس سيشارك في نسخة البطولة في آسيا وليس الولايات المتحدة كما جرت العادة؛ حتى لا يتم اعتقال رونالدو.

وقالت الصحيفة إن ”بطل الدوري الإيطالي سيشارك في نسخة البطولة في الصين أو سنغافورة على الأرجح، إلى جوار مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير“.

وانضم رونالدو -البالغ عمره 34 عامًا- إلى يوفنتوس العام الماضي مقابل نحو 114 مليون دولار من ريال مدريد، وبعد أشهر من هذه الصفقة أعلنت شرطة لاس فيغاس إعادة فتح تحقيق في اتهامات امرأة أمريكية، كاثرين مايورغا، لرونالدو باغتصابها في إحدى غرف فندق في لاس فيغاس عام 2009 ودفع لها بعد ذلك 375000 دولار مقابل صمتها.

ونفى رونالدو ومحاموه مرارًا تهم الاغتصاب عندما ظهر في سبتمبر/أيلول الماضي، ووصفها بأنها ”أخبار مزيفة“ في مقطع فيديو نُشر على أحد حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهدد محاموه بمقاضاة صحيفة ”دير شبيغل“ الألمانية التي نشرت الخبر وأجرت حوارًا مع مايورغا، بينما ساند يوفنتوس نجمه وهدافه وأعرب عن تقديره له.

ويملك يوفنتوس اتفاقًا لبضع سنوات للمشاركة في كأس الأبطال الدولية، التي تنظمها شركة ريفيلنت سبورتس ومقرها نيويورك، لكن مشاكل رونالدو القانونية لعبت دورًا في تغيير خطط اليوفي للاستعداد للموسم الجديد.

وقال متحدث باسم يوفنتوس -القريب من فوزه بلقب الدوري المحلي للمرة الثامنة على التوالي- إن الذهاب شرقًا إلى آسيا كان أمرًا طبيعيًّا بعد قضاء المواسم الأخيرة في الولايات المتحدة.