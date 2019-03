رسميًا.. توتنهام يكشف موعد أول مباراة على ملعبه الجديد (صورة)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، رسميًا، الأحد، موعد إقامة أولى مبارياته على ملعبه الجديد ”وايت هارت لين“، بعد تأجيل افتتاحه أكثر من مرة، لأسباب متعلقة بالسلامة والأمان.

وقال توتنهام عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“:“نؤكد أن مباراتنا الأولى في الدوري الإنجليزي على ملعبنا الجديد، ستكون أمام كريستال بالاس في الثالث من أبريل المقبل“.

وبذلك سيكون توتنهام قادرًا على استضافة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل.

وخاض توتنهام مبارياته الموسم الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

يشار إلى أن توتنهام يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 61 نقطة من 30 مباراة.

We can confirm that the first @premierleague match in our new stadium will be against Crystal Palace on Wednesday 3 April.#SpursNewStadium ⚪ #COYS

