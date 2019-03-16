تقارير.. توتنهام وافق على بيع كريستيان إيركسون إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يملك عدة نقاط في صالحه تجعل توتنهام يوافق على بيع نجمه الدانماركي كريستيان إيركسون في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع ”el bernabeu“، الإسباني، فإدارة ريال مدريد تعرف جيدًا صعوبة التفاوض مع الفريق الإنجليزي ورئيسه دانييل ليفي، ولذلك فهي تراهن على رفض النجم الدنماركي لتمديد عقده المنتهي صيف 2020 وهو ما يدفع الفريق الإنجليزي للموافقة على بيعه دون طلب مبلغ كبير.

ويرفض إيركسون تمديد عقده ويرغب في تغيير الأجواء، وهو ما دفع رئيس توتنهام للموافقة على فكرة بيعه ويرغب في الحصول على مبلغ كبير، لكن الموقع الإسباني يتحدث عن 80 مليون يورو.

ولا يفكر ريال مدريد في دفع المبلغ لتوتنهام فإدارة فلورنتينو بيريز تعتقد أن اللاعب لم يتبق في عقده سوى موسم وحيد وبإمكانه الرحيل مجانًا صيف 2020، وهو ما سيدفعها للتفاوض على مبلغ أقل لا يتجاوز 50 مليون يورو.

ويرغب ريال مدريد في تعزيز صفوفه الصيف المقبل، ويستهدف عدة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد وإيركسون والإنجليزي رحيم سترلينغ.