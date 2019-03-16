القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي المصري منافسه شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي مع شبيبة الساورة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت حفيظ دراجي، وعلي محمد علي.

وتقام المباراة اليوم السبت الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

ويتصدر شبيبة الساورة ترتيب المجموعة الرابعة ويملك 8 نقاط، مقابل 7 نقاط للأهلي في المركز الثاني، وخسارة أي فريق اليوم قد تكلفه الخروج من المسابقة، إذ يملك فيتا كلوب 7 نقاط أيضًا، مقابل 6 نقاط لسيمبا.

وأكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، صعوبة مواجهة شبيبة الساورة، وقال: ”الأهلي جاهز لتحقيق الفوز، والصعود إلى ربع نهائي البطولة القارية“.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للصحفيين: ”جميع اللاعبين لديهم إصرار على الفوز والتأهل لدور الثمانية للبطولة التي يتطلع الفريق للفوز بها للمرة التاسعة وزيادة رقمه القياسي“.