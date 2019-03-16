موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يلاقي النادي الأهلي المصري منافسه شبيبة الساورة الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة اليوم السبت الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي مع شبيبة الساورة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت حفيظ دراجي، وعلي محمد علي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في الجزائر.

ويملك شبيبة الساورة 8 نقاط في المركز الأول، في المقابل حصد الأهلي 7 نقاط في المركز الثالث، وخسارة أي فريق اليوم قد تكلفه الخروج من المسابقة، إذ يملك فيتا كلوب 7 نقاط أيضًا، مقابل 6 نقاط لسيمبا.

وأكد كريم الزاوي المدير الفني لشبيبة الساورة صعوبة مواجهة الأهلي، حيث قال:“ندرك جيدًا صعوبة مواجهة، اليوم، أمام نادي القرن الأفريقي ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال“.

وأوضح:“الأهلي فريق قوي، ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين نعرفهم جيدًا، ومن جانبنا نحن جاهزون للغاية لهذه المواجهة الحاسمة في مشوار التأهل“.