جماهير مانشستر يونايتد تشتكي من قرعة دوري أبطال أوروبا (صور)

جماهير مانشستر يونايتد تشتكي من قرعة دوري أبطال أوروبا (صور)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

يعتقد عدد كبير من جماهير مانشستر يونايتد أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا معدّة سلفًا من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لوضع فريقهم مرة أخرى أمام منافس كبير بعد سقوطه في مواجهة برشلونة.

واستغل عشاق الفريق مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على القرعة، حيث رصدت صحيفة ”صن“ عدة تغريدات حول الموضوع.

وجاءت بعض التغريدات على النحو التالي:

– من الذي يحدد السحب، كيف يمكن لمانشستر يونايتد أن يلعب أمام ليونيل ميسي، ميسي هو حاكم كرة القدم.

– ماذا يحدث هذا الموسم، واجهنا تشيلسي وآرسنال في الكأس، يوفنتوس وباريس سان جيرمان وحاليًا برشلونة في دوري الأبطال ولدينا 10 لاعبين مصابين.

– لماذا القرعة تضعنا دائمًا أمام فرق كبيرة في الكأس وحاليًا الأبطال“.

– إن فزنا بلقب هذا الموسم فسأقيم احتفالًا كبيرًا.

ورشح سيسك فابيريغاس فريقه السابق برشلونة لتجاوز مانشستر يونايتد وبعد تجاوز نصف النهائي والفوز باللقب السادس وكتب ”برشلونة سيتوج باللقب“.

واعتبر البعض أن مانشستر يونايتد سينتهي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة برشلونة، وكتب ”مشوارنا في الأبطال ينتهي هنا“.

بينما طالب مشجع من سولسكاير بإعادة بول سكولز للملاعب، وكتب ”سولسكاير هل يعيد سكولز لهذا اللقاء“.

وكان بول سكولز وراء إقصاء برشلونة في نصف نهائي نسخة 2008، حيث سجل الهدف الوحيد في لقاء الإياب بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

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