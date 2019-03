جماهير مانشستر يونايتد تشتكي من قرعة دوري أبطال أوروبا (صور)

يعتقد عدد كبير من جماهير مانشستر يونايتد أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا معدّة سلفًا من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لوضع فريقهم مرة أخرى أمام منافس كبير بعد سقوطه في مواجهة برشلونة.

واستغل عشاق الفريق مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على القرعة، حيث رصدت صحيفة ”صن“ عدة تغريدات حول الموضوع.

وجاءت بعض التغريدات على النحو التالي:

– من الذي يحدد السحب، كيف يمكن لمانشستر يونايتد أن يلعب أمام ليونيل ميسي، ميسي هو حاكم كرة القدم.

– ماذا يحدث هذا الموسم، واجهنا تشيلسي وآرسنال في الكأس، يوفنتوس وباريس سان جيرمان وحاليًا برشلونة في دوري الأبطال ولدينا 10 لاعبين مصابين.

– لماذا القرعة تضعنا دائمًا أمام فرق كبيرة في الكأس وحاليًا الأبطال“.

– إن فزنا بلقب هذا الموسم فسأقيم احتفالًا كبيرًا.

ورشح سيسك فابيريغاس فريقه السابق برشلونة لتجاوز مانشستر يونايتد وبعد تجاوز نصف النهائي والفوز باللقب السادس وكتب ”برشلونة سيتوج باللقب“.

واعتبر البعض أن مانشستر يونايتد سينتهي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة برشلونة، وكتب ”مشوارنا في الأبطال ينتهي هنا“.

بينما طالب مشجع من سولسكاير بإعادة بول سكولز للملاعب، وكتب ”سولسكاير هل يعيد سكولز لهذا اللقاء“.

وكان بول سكولز وراء إقصاء برشلونة في نصف نهائي نسخة 2008، حيث سجل الهدف الوحيد في لقاء الإياب بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

Barcelona united what a fix man — محمود ???????? (@TheLocalMaliki) ١٥ مارس ٢٠١٩

Who fix this draws, how can Manchester United play Messi, Messi ehn chineke politics in football — maxwell (@maxwell46183946) ١٥ مارس ٢٠١٩

What’s been happening this season. We’ve had Chelsea and Arsenal in the cup, had Juventus in our group stage and now PSG and now Barca whilst we’ve had 10 injuries in between that. If we win a trophy this season i’m having a party ffs???? — Tяυsτ №¹-Yahya™ (@RealistYahz) ١٥ مارس ٢٠١٩

Mctominay with a Paul Scholes esque screamer at OT to go through. — Nathan Crosby (@NCrosby7) ١٥ مارس ٢٠١٩

ole bring back scholes for this one — syed (@syed1____) ١٥ مارس ٢٠١٩

Barça are winning it. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) ١٥ مارس ٢٠١٩

Our journey now comes to an end — okc???? (@____okc) ١٥ مارس ٢٠١٩