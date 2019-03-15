شكوك حول قدرة لوكاكو على اللحاق بمباراة مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

قال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، إن المهاجم روميلو لوكاكو يعاني من مشكلة بالقدم وسيخضع لاختبار بدني متأخر، قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في دور الـ 8 بكأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت.

وانضم لاعب بلجيكا، المتألق مؤخرًا بتسجيله ستة أهداف في آخر 4 مباريات بجميع المسابقات، إلى قائمة طويلة من المصابين بالنادي.

وأبلغ سولسكاير مؤتمرًا صحفيًا: ”يوجد العديد من اللاعبين الغائبين. عانى لوكاكو من آلام بالقدم هذا الأسبوع. نقيّم حالته ونأمل أن يتعافى تمامًا اليوم“.

وربما يرحب مانشستر يونايتد، الذي خسر 0/2 من آرسنال في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي، لتنتهي سلسلة سولسكاير المثالية محليًا، بعودة أنطوني مارسيال وآندر هيريرا وجيسي لينغارد إلى تشكيلته في المباراة المقبلة بعد التعافي.

وقال المدرب النرويجي: ”تدرب أنطوني بشكل جيد هذا الأسبوع، كما تدرب هيريرا وجيسي وقرار مشاركتهم في المباراة سيتخذ عند التأكد من تعافيهم بشكل تام“.

ويغيب المهاجم أليكسيس سانشيز بسبب إصابة بالركبة، وخضع للعلاج في برشلونة، وقال سولسكاير إن أمامه ”بعض الأسابيع“ لاستعادة لياقته.