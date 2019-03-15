ردود فعل الأندية بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد تشيكي بيغريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه سعيد بتجنب برشلونة الإسباني في لقاءي ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا ورفض منح فريقه أي أفضلية في البطولة لقلة خبرته.

وكان تشيكي بيغريستين رفقة المدرب بيب غوارديولا في برشلونة كمدير رياضي ومدرب وهو ما يجعل لقاءهم مع فريقهم السابق غير محبب لهما مبكرًا.

وقال المدير الرياضي لمانشستر سيتي: ”كانت رغبة لنا جميعًا في مانشستر سيتي تجنب مواجهة برشلونة لأنها مباراة مليئة بالذكريات والأحاسيس، كان جيدًا تجنب مواجهة منافس مثله:“.

وأضاف متحدثًا عن باقي المباريات ”لاحظوا ما فعله كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس بطبيعة الحال هو إنذار للجميع لكن احذروا أياكس فقد لاحظتم ما فعله بريال مدريد“.

تحدث بيغريستين عن مواجهات الفرق الإنجليزية: ”توتنهام فريق نعرفه، في الموسم الماضي واجهنا ليفربول ولم يكن لدينا الحظ للتأهل، سنرى هذا العام لدينا الأمل والرغبة في التأهل“.

وقال غريمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة: ”سعداء بمواجهة مانشستر يونايتد، كنا متفائلين قبل القرعة ومستعدين لمواجهة أي منافس، إن كنت ترغب في الفوز باللقب فعليك توقع مواجهة أي فريق والفوز عليه“.

وأضاف أمور: ”مانشستر يونايتد فريق خطير وشاهدنا ما فعله أمام باريس سان جيرمان في لقاء الإياب وسيلعب لقاء الإياب هذه المرة في ملعبه، لن نفكر في نصف النهائي فلدينا أولًا مواجهة ربع النهائي“.

وأكد بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أن مواجهة أياكس صعبة نظرًا لما فعله أمام ريال مدريد وقال: ”أحببت طريقة لعب أياكس أمام ريال مدريد، سنلعب مباراتين رائعتين أمام فريق جيد وعلينا خوضهما بحماس“.

من جهته، عبّر النرويجي أولي سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته بمواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على عكس ما توقعه البعض بوجود مخاوف من هذه المواجهة القوية.

وقال سولسكاير عبر الموقع الرسمي لناديه: ”اشتقنا لهذه المواجهات الكبرى أمام أندية قوية وعريقة بقيمة برشلونة، لعبنا ضدهم في نهائي 2009 و2011 بدوري الأبطال وفزنا في نصف نهائي 2008 نتذكر هدف بول سكولز جيدًا الذي صعدنا به“.

وأضاف ”الجماهير تشتاق لمثل هذه المواجهات واللاعبون أيضًا، ونبحث عن تقديم أداء مميز أمام برشلونة والبحث عن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال“.

وأشار سولسكاير إلى أنه لا يخشى المواجهات خارج الأرض بل يكون المواجهة في الإياب خارج الأرض أمر جيد من أجل حسم الأمور مثلما حدث أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ 16 بالبطولة“.