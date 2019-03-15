بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. بيب غوارديولا يكيل المديح لتوتنهام ومدربه ماوريسيو بوكيتينو

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يكن ”احترامًا كبيرًا“ لتوتنهام هوتسبير بعد سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الجمعة والتي أوقعته في مواجهة منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع وجود 4 فرق إنجليزية في دور الـ 8 لأول مرة في 10 سنوات كانت توقعات أن تتقابل مع بعضها البعض كبيرة الشهر المقبل وبينما يعاني توتنهام من تراجع في المستوى مؤخرًا قال غوارديولا إن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو سيكون عقبة كبيرة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سوانزي سيتي في دور الـ 8 لكأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت للصحفيين: ”أكن احترامًا كبيرًا لتوتنهام وأعرفه جيدًا، لديهم أكثر من طريقة لعب، ربما 5 في خط الظهر أو طريقة 4-2-3-1، أعلم مدى خطورتهم في الهجوم مع وجود سون هيونغ-مين وهاري كين وديلي آلي وكريستيان إريكسن، يملكون لاعبين أصحاب خبرة في كل المراكز“.

وسيلتقي الفريقان 3 مرات في غضون 11 يومًا، إذ يستضيف توتنهام مباراة الذهاب في التاسع من أبريل، قبل أن تقام مباراة العودة في 17 أبريل، إضافة إلى مواجهة في الدوري الممتاز أيضًا على ملعب الاتحاد بعدها بـ 3 أيام.

وقال غوارديولا: ”سنواجههم 3 مرات مختلفة، سنتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى، المباراة الأولى ستؤثر على الثانية والثانية ستؤثر على الثالثة“.

وتابع بقوله“ ”سنسافر إلى لندن، لندن أقرب لنا من إسبانيا أو كتالونيا“.

وسيصب غوارديولا تركيزه بالفوز على سوانزي سيتي المنتمي للدرجة الثانية غدًا لإبقاء آماله في المنافسة على 4 ألقاب.

وسيكون مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظًا لهذه المواجهة لكنه سيفتقد ثنائي الدفاع جون ستونز وفينسن كومباني ولاعب الوسط كيفن دي بروين.

وسيغيب بنجامين ميندي وفرناندينيو أيضًا.

وقال غوارديولا: ”يتعين أن نجري تغييرات، ستونز على مقعد البدلاء ليس جاهزًا للعب، لا يزال يتعافى“.

وتابع ”فينسن وكيفن غير لائقين، لا نملك خيارات كثيرة، غدًا سنخوض مباراة في دور الـ 8 وهدفنا بلوغ الدور قبل النهائي“.