تابع ”مباشر“ نتائج حفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2019

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر، لمراسم قرعة دور الثمانية ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بعد إسدال الستار على منافسات دور الستة عشر بالبطولتين خلال اليومين الماضيين.

ويترقب العالم مواجهات نارية، خاصة بعد أن وصلت العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز إلى مرحلة ربع النهائي، مع خروج أندية كبيرة أيضًا على رأسها ريال مدريد الإسباني.

وتجرى مراسم قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الساعة 14:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تقام مباريات جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباريات الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 11 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات يوم 18 من الشهر نفسه.

المتأهلون لربع النهائي

تأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا 4 فرق إنجليزية لأول مرة منذ 10 أعوام، وهي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام بجانب برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي.

وستكون القرعة في البطولتين لأول مرة محددة المسار حتى الدور النهائي، بعكس السنوات الماضية بإقامة قرعة لكل مرحلة.

كما صعدت 8 أندية لربع نهائي الدوري الأوروبي، وهي تشيلسي وآرسنال الإنجليزيان، وسلافيا براج التشيكي، وانتراخت فرانكفورت الألماني، ونابولي الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وفالنسيا وفياريال الإسبانيان.