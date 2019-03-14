حقيقة تسريب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا (صورة)

أثارت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنتيجة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الكثير من الجدل وذلك قبل ساعات من إجراء القرعة في نيون السويسرية.

وانتشرت عبر موقع تويتر صورة مسربة لقرعة دور الثمانية للبطولة الأوروبية الأبرز ويزعم أنصار نظرية ”المؤامرة“ أن مدير الاتحاد الأوروبي نشر بالخطأ صورة لنتيجة القرعة قبل حذفها على الفور.

وبدا في الصورة شعار الاتحاد الأوروبي ودوري الأبطال حيث بدا أن مانشستر يونايتد سيلتقي منافسه المحلي توتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزي أمام أياكس أمستردام الهولندي، ويوفنتوس الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، وأخيرًا برشلونة الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ”صن“ أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرعة تم إجراؤها بالفعل لكن بالطبع ما تم نشرة نسخة تجريبية لما سيجرى يوم الجمعة ظهرا في نيون السويسرية.

وعلق البعض على تويتر قائلا ”تذكروا هذه الصورة والقرعة بعد سحب القرعة الرسمية يوم الجمعة“ ، بينما قال اخر تسربت قرعة دور الثمانية. هل ذلك حقيقي؟