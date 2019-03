بدء بيع تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019.. تعرف على الأسعار (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الخميس، عن بدء بيع تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إن هناك 4 فئات لأسعار التذاكر أعلاها 600 يورو ثم 450 يورو ثم 160 يورو ثم 70 يورو.

وأشار ”يويفا“ في بيانه إلى أن هناك 38 ألف تذكرة من إجمالي 64500 ألف تذكرة (هي السعة الرسمية لملعب ”واندا متروبوليتانا“ في العاصمة الإسبانية مدريد، في أول يونيو المقبل) ستكون متاحة ”للمشجعين والجمهور“، على أن يستمر بيعها حتى 21 مارس الجاري.

وأضاف البيان: ”أما بقية التذاكر وعددها 17 ألف تذكرة فقد خصصت لطرفي المباراة النهائية، وهناك 4000 تذكرة للجماهير في كل أنحاء العالم تباع عبر الموقع الرسمي للبطولة، في حين تخصص باقي التذاكر للجنة المحلية المنظمة، وللاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشركاء التجاريين، وهيئات البث وبرامج الضيافة.

وكشف ”يويفا“ أن عملية بيع التذاكر لن تكون على أساس أسبقية الحجز وإنما بإجراء قرعة بمجرد انتهاء تقديم الطلبات، وسيتم إبلاغ المتقدمين عن طريق البريد الإلكتروني للبطولة بحلول 5 أبريل برد إيجابي أو سلبي.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ١٤ مارس ٢٠١٩