مباراة برشلونة وليون.. الفريق الكتالوني أمام مهمة إنقاذ إسبانيا في دوري أبطال أوروبا

يواجه برشلونة فريق أولمبيك ليون في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا للحفاظ على ممثل للدوري الإسباني في دور ربع النهائي بعد إقصاء قطبي مدريد: ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، على يد أياكس الهولندي، ويوفنتوس الإيطالي.

وحافظت إسبانيا على ممثل على الأقل في دور ربع النهائي منذ موسم 2005-2006، بل وصل عدد ممثليها في ربع النهائي إلى 3 أندية في المواسم الستة الأخيرة.

وكان آخر مرة غاب فيها ممثل للدوري الإسباني عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هو موسم 2004-2005 بعد خروج ريال مدريد، وبرشلونة، على يد يوفنتوس وتشيلسي.

بينما كان موسم 2009-2010 آخر موسم يتواجد فيه فريق إسباني واحد في دور ربع النهائي وكان ذلك فريق برشلونة، حيث خرج ريال مدريد، وإشبيلية، على يد أولمبيك ليون وسيسكا موسكو في دور 16 .

وسيطرت إسبانيا على لقب دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005-2006، حيث فازت بـ8 ألقاب من أصل 13 لقبًا كان 4 منها لريال مدريد، و4 لبرشلونة، كما تسيطر على اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة.

وتتصدر إسبانيا ترتيب الدوريات الأوروبية بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفارق حوالي 22 نقطة عن إنجلترا التي تأهلت ثلاثة فرق منها لربع النهائي، وما زال ليفربول ينافس على بطاقة رابعة أمام بايرن ميونخ.