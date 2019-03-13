موعد مباراة برشلونة ضد ليون اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره ليون الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”كامب نو“، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب ”بارك أولمبيك ليون“، انتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي تحافظ على حظوظ الفريقين في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي ليون التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما يكفي برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ 16.

واختير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، لإدارة مباراة برشلونة وليون، ولم يسبق وأن تذوق العملاق الكتالوني طعم الانتصار في ثلاث مباريات خاضها تحت قيادة هذا الحكم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة عثمان ديمبلي جناح برشلونة في مباراة اليوم، بسبب الإصابة، حيث يدرس إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني، إشراك البرازيلي فيليب كوتينيو بدلاً منه، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وليون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، بصوت المُعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.