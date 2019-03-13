لهذا السبب.. ”اليويفا“ يحقق رسميًا مع نيمار

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحقيقًا رسميًا في تعليقات نيمار ضد طاقم التحكيم، الذي أدار مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وانتقد النجم البرازيلي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ووصف ركلة جزاء احتسبت في الدقائق الأخيرة ضد فريقه وأدت إلى خروج بطل فرنسا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي بأنها ”فضيحة“.

وفاز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين على مستضيفه مانشستر يونايتد في الذهاب في أولد ترافورد، ورغم تأخره 2-1 في الإياب كان يستطيع التأهل إلى دور الثمانية قبل احتساب ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها ماركوس راشفورد بنجاح ليفوز يونايتد 3-1.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد لمسة يد ضد بريسنل كيمبمبي بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، ليصعد الفريق الإنجليزي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وأغضب هذا القرار نيمار الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد ساعات من عودته من ريو دي جانيرو ، وقال على حسابه في إنستغرام ”هذه فضيحة، يضعون أربعة أشخاص لا يفقهون شيئًا في كرة القدم لفحص الإعادة… هذا غير ممكن“.

وكتب بالبرتغالية في حسابه في إنستغرام، قبل أن ينهي الجملة بكلمة بذيئة شائعة الاستخدام في البرازيل ”كيف يمكن للاعب الحفاظ على ذراعه خلف ظهره“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أنه رغم عدم مشاركة نيمار في المباراة إلا أن اليويفا اعتمد على المادة 31.3 من لائحته التأديبية في ”فتح تحقيق بشأن هذه التصريحات، بعد مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد في السادس من مارس عام 2019“.