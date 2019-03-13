آخر تطورات إصابة نيمار وموعد عودته لتدريبات باريس سان جيرمان

أعلن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا عودته إلى باريس لاستئناف علاجه من كسر في مشط قدمه بعد قضاء عدة أيام في مستشفى سبيتار بالدوحة، بينما أكد الفريق المعالج أنه يتقدم في العلاج بأسرع من المتوقع.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن نيمار البالغ عمره 27 عامًا يتعافى من الإصابة ”أفضل من المتوقع جسديًا وعلاجيا“.

وقام نيمار بفحوصات شاملة بعد مرور ستة أسابيع من إصابته في مشط قدمه في مباراة الدور الـ32 من كأس فرنسا أمام ستراسبورغ يوم 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي نفس الإصابة التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر والعودة قبل كأس العالم.

وأصدر الفريق المعالج للاعب بيانًا يوضح بالتفصيل كيف تتم عملية التعافي وذلك بعد قرار نيمار العودة إلى باريس واستئناف العلاج في سان جيرمان.

وقال البيان الذي أعلنه المدرب ريكاردو روزا: ”النتائج ممتازة، بعضها أفضل من نتائج متوسط تعافي ​​اللاعبين من هذه النوعية من الإصابات، نسعى لاستمرار التطوير لأن الأطباء يسمحون لنا حاليا التدريب دون قيود“.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لروزا وأخصائي العلاج الطبيعي، رافائيل مارتيني، فإن الشفاء ”أفضل من المتوقع جسديًا وطبيا وأن نيمار بات لا يشعر بالألم“.

لكن تم التحذير من الإسراع بعودته للملاعب والتعامل مع حالته بحذر لأنه حالة الكسر الثانية في مشط القدم والتي تسببت في غيابه فترة طويلة العام الماضي.