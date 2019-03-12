لماذا أبدى آرثر ميلو نجم نادي برشلونة ندمه على حضور عيد ميلاد نيمار؟

أبدى البرازيلي آرثر ميلو، لاعب برشلونة، ندمه على حضور حفل عيد ميلاد مواطنه نيمار داسيلفا في باريس، والذي كان قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد بيومين فقط.

واعترف آرثر لأول مرة خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليون في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بأن قراره حضور عيد ميلاد نيمار في باريس كان خاطئًا، خاصة وأنه تعرض للإصابة خلال هذه المباراة

وقال آرثر في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: ”أعتقد أنني ارتكبت خطأ بالذهاب إلى الحفل، كنت متحمسًا لذلك، ولكن يجب أن أتحمل المسؤولية (عن أفعالي)، كنت أعرف ما أفعله ولكني أعتذر إذا أزعجت أي أحد خاصة زملائي في الفريق الذين ساندوني كثيرًا“.

????️ مٌقتطفات من المؤتمر الصحفي لـ أرتور ميلو استعداداً للقاء ليون في دوري الأبطال #BarcaOL pic.twitter.com/9tsNHUqFXL — FCBW Media ???? (@BarcelonaM66) March 12, 2019

وعن التكهنات بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد، قال آرثر الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع مهاجم باريس سان جيرمان ونجم برشلونة السابق: ”إنه قراره هو وعائلته. كصديق أتمنى له التوفيق ولا أعرف ماذا سيختار، ما إذا كان سيبقى في باريس أو سينضم إلى نادٍ آخر“.

وعانى لاعب الوسط البرازيلي من إصابة في مباراة الكلاسيكو في ذهاب كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي لكنه تعافى وعاد لخوض المباريات.

ومن المرجح مشاركته في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام ليون، حيث يحتاج النادي الكتالوني للفوز بفارق هدف لبلوغ دور الثمانية.